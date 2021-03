Toolnation nieuwe sponsor Amstel Gold Race

Wielerflits Kort

Toolnation en de Amstel Gold Race gaan voor de editie van 2021 een samenwerking aan. Het bedrijf met roots in Valkenburg zal dit jaar sponsor zijn van zowel de Amstel Gold Race op zondag 18 april als de toerversie van de wedstrijd, die zaterdag 11 september verreden gaat worden.

Toolnation heeft een webshop die meer dan 250.000 artikelen levert aan klanten in geheel Europa. Naast de Nederlandse webshop is Toolnation inmiddels actief met eigen webshops in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Andere landen zullen op korte termijn volgen.

“We zijn de laatste jaren enorm groeiende”, aldus Daniel en Raymond Gelders, directeuren van Toolnation. “Groen is de kleur van Toolnation en dat groen is zeker nodig in de tijd waarin we leven. De Amstel Gold Race is een mooi medium om dat uit te dragen. Daarbij hoort niet alleen groen ondernemen maar ook bewust gebruik maken van de natuur en infrastructuur door bijvoorbeeld fietsen.”

“We zijn zeer blij met de toezegging van deze Valkenburgse ondernemers. Het is daarmee ook de eerste keer dat een bedrijf met zo’n nadrukkelijke basis in Valkenburg sponsor wordt van de Amstel Gold Race. Dat maakt deze samenwerking natuurlijk extra speciaal”, zo vult koersdirecteur Leo van Vliet aan.