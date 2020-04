Tony Martin stelt beslissing over stoppen uit dinsdag 21 april 2020 om 11:43

Tony Martin stelt de beslissing over het voortzetten van zijn profloopbaan voorlopig uit. De hardrijder van Jumbo-Visma had zich van de winter voorgenomen om in deze periode een knoop door te hakken. Door het coronavirus wil hij nog even wachten.

“Het doel was om te wachten tot de voorjaarsklassiekers voor antwoorden”, zegt de 34-jarige renner tegen Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wat zouden de effecten zijn van mijn zware val in de Vuelta? Hoe zou ik me standhouden in het peloton? De beslissing is op dit moment uitgesteld.”

“De hele wielerwereld bevindt zich momenteel in grote onzekerheid. De teams weten nog niet hoe ze op economisch gebied uit deze situatie komen.”

Maar de Duitser is zich ervan bewust dat hij spoedig een beslissing moet nemen. “Dit is niet het moment om overhaaste beslissingen, maar de dag zal komen waarop ook het team duidelijkheid wil.”