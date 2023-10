donderdag 19 oktober 2023 om 16:56

Ton Welling denkt nog niet aan stoppen

Ruim dertig jaar ervaring als ploegleider en wat hem zelf betreft komen daar nog wat jaren bij. Ton Welling is nog niet klaar met de wielersport. Wie voor wielerseizoen 2024 een ploegleider zoekt, kan hem bellen.

Welling was dit seizoen nog actief bij het Scorpions Racing Team dat door financiële malaise noodgedwongen heeft moeten stoppen. In het verleden was de Welling naast ploegleider ook actief als teammanager van zijn eigen continentale formaties, Europolis, Axa, Koga en Vlasman.

In zijn jaren in het peloton begeleide hij onder andere Niki Terspra, John den Braber, Wim Stroetinga en Piet Rooijakkers naar het profpeloton.