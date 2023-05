Tomos Pattinson troeft Belgen af in Luik-Bastenaken-Luik U19

Tomos Pattinson heeft de tweede editie van Luik-Bastenaken-Luik voor junioren gewonnen. De Brit 17-jarige Brit verwees de Belgen Victor Vaneeckhoutte en Milan Donie naar de plaatsen twee en drie.

De juniorenversie van Luik-Bastenaken-Luik was 138,5 kilometer lang. Na de start in Bastenaken en een relatief eenvoudige openingsfase, moesten in de finale onder meer de Côte de Wanne, Côte de Stockeu en Côte de la Haute Levée beklommen worden. De finish lag halverwege de Côte de la Redoute.

In de finale reden drie renners weg: Tomos Pattinson, Victor Vaneeckhoutte en Milan Donie. Voor Donie ging het uiteindelijk te snel, waardoor Pattinson en Vaneeckhoutte met z’n tweeën mochten sprinten op de flanken van La Rédoute. De Brit liet de Belg geen kans.

Pendant ce temps, sur les pentes de la Redoute, le Britannique Tomos Pattinson (17 ans) n’a laissé aucune chance au Belge Victor Vaneeckhoute (17 ans) lors du sprint final. Le Belge Milan Donie (18 ans) complète le podium #LBLu19 pic.twitter.com/QJGKtww3ob — Rodania (@kinghernan88) May 6, 2023