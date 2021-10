Tomasz Marczynski neemt in Ronde van Lombardije afscheid

Tomasz Marczyński neemt komend weekend afscheid van het peloton. De Ronde van Lombardije wordt de laatste koers van de 37-jarige Poolse renner van Lotto Soudal. Twee etappezeges zijn de belangrijkste prestaties op het palmares van Marczyński, die de laatste jaren vooral in functie van zijn ploeg reed en een begeleidende rol voor de jongere renners had.

Marczyński begon zijn profcarrière in 2006 bij Ceramica Flaminia, waarvoor hij drie seizoenen koerste. Na een jaar in het continentale circuit, keerde hij in 2010 terug in het profpeloton met CCC-Polsat-Polkowice. Bij die ploeg won hij de 2.2-koersen de Tour de Seoul en de Tour of Malopolska. In 2012 zette hij de stap naar de WorldTour met Vacansoleil-DCM en met dat team debuteerde hij in de Giro d’Italia en met een dertiende plek in de Vuelta a España.

Nadat Vacansoleil-DCM in 2013 ophield te bestaan, keerde Marczyński terug naar CCC Polsat Polkowice, waar hij ploeggenoot werd van onder anderen Davide Rebellin. Via een seizoen bij Torku Şekerspor kwam hij uiteindelijk bij Lotto Soudal terecht. In de trui van de Belgische ploeg zegevierde de Poolse renner tweemaal in de Vuelta in 2017: eerst in Sagunt, later in Antequera Los Dólmenes. In 2018 verscheen hij voor de enige keer aan de start van de Tour de France.