Tomas Van Den Spiegel: “Veldrijden blijft meest veilige vorm van vertier”

Moeten veldritten binnenkort opnieuw achter gesloten deuren georganiseerd worden? De kans lijkt reëel, maar Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, wil daar voorlopig niet in meegaan. “Ik blijf veldrijden de meest veilige vorm van vertier vinden”, zegt hij.

Van Den Spiegel is realistisch, begrijpt dat er verstrengd moet worden, maar breekt toch een lans voor het veldrijden. “Het is een buitensport, dus sowieso minder gevaarlijk naar verspreiding van het virus toe. En het publiek gedroeg zich de voorbije weken voorbeeldig en verantwoord”, zegt hij. “Dat hebben we meermaals gemerkt. Het blijft voor mij de meest veilige vorm van vertier op dit moment.”

Flanders Classics is overkoepelend organisator van zowel de Telenet Superprestige en de Wereldbeker. De komende weken staan in België ondermeer de veldritten van Boom, Dendermonde, Heusden-Zolder en Diegem op haar kalender.