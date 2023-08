zaterdag 26 augustus 2023 om 13:00

Tomas Kopecky (Tour de Tietema-Unibet) terug op de fiets na trombose

Tomas Kopecky heeft vrijdag een nieuwe stap gezet in zijn herstel. De coureur van Tour de Tietema-Unibet heeft voor het eerst in bijna drie weken weer getraind.

“Het voelde prima”, schrijft Kopecky op Instagram. “Ik merk dat mijn longen nog beperkt functioneren maar we’re rolling again.” Begin augustus werd er trombose gediagnosticeerd in de kuit van de Tsjech. Daarnaast werd er bij medisch onderzoek ook een longembolie gevonden. Sindsdien zat Kopecky niet meer op de fiets.

Wanneer Kopecky weer zijn rentree in koers maakt, is op dit moment nog niet bekend. Voor de jonge renner is 2023 voorlopig een seizoen van uitersten. In Kreiz Breizh boekte hij in augustus nog een UCI-zege, daarvoor stond hij ook al maanden langs de kant vanwege een coronabesmetting.