Tomas Kopecky (TDT-Unibet) aan de kant door trombose in kuit

Tomas Kopecky kan een tijd niet koersen. De renner van TDT-Unibet heeft trombose met longembolie aan zijn kuit. “Hoe lang dit precies gaat duren, is nog niet duidelijk”, laat Kopecky weten via sociale media.

“Deze week werd ik wakker met een ernstig opgezwollen kuit. Na een hele dag vol medische onderzoeken kreeg ik geen heel fijn nieuws te horen… Er werd tromobose gediagnosticeerd, met daarbovenop ook nog een longembolie. Dit betekent dat ik voorlopig niet mag fietsen. Hoe lang dit precies gaat duren, is nog niet duidelijk. Toch wilde ik jullie alvast wat laten weten”, aldus Kopecky.

“Ik sta er positief in en volg met de mensen die dichtbij me staan, het team en medische experts alles goed op, om zo snel mogelijk weer te kunnen raketten!” Kopecky won eind juli nog een etappe in Kreiz Breizh. Voor de Tsjech was het zijn eerste overwinning van het seizoen.

Tomas Kopecky (TDT-Unibet) knalt naar zege in Kreiz Breizh Lees ook:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tomas Kopecky (@kopecky.tomas)