Tomás Kopecký (TDT-Unibet) pakt eerste UCI-zege: “Perfect plan met de ploeg”

Tomáš Kopecký won gisteren de derde etappe van Kreiz Breizh Elites (2.2). Het was voor het eerst dat de in Leiden opgegroeide Tsjech een UCI-zege in een wegkoers boekte. “We maakten het perfecte plan met de ploeg”, zei de renner van Tour de Tietema-Unibet na afloop tegen DirectVelo.

“Vijf rondjes voor het einde plaatsen we een versnelling in het peloton”, vertelt de 23-jarige Kopecký. “Het peloton brak daarop in verschillende stukken. Wij zaten met drie man in de eerste groep van dertig renners.” Met nog twee rondes te gaan, toen ook de laatste vluchter was ingerekend, besloot Kopecky zelf te gaan. Hij reed weg samen met de Brit Jack Rootkin-Gray (Saint-Parin).

“Ik denk dat wij de twee sterksten waren. Hij gaf alles, net als ik”, aldus Kopecký, die zijn medevluchter net voor de finish wist te lossen. “Op de laatste klim verraste ik hem een beetje en bleef ik doorstampen tot de top. Hij kwam bijna weer in mijn wiel, toen dacht ik: o nee… Maar uiteindelijk brak hij toch en kon ik het volhouden tot de streep. Het was afzien.”

Loterij in rit twee

In het algemeen klassement staat Kopecký nu tiende, op bijna twee minuten van leider Rootkin-Gray. Op de tweede dag verloor de renner van Tour de Tietema-Unibet namelijk tijd. “Het was een gekke wedstrijd, heel zwaar”, zei hij over de tweede rit. “Het was een loterij. Je moest meespringen met groepen en voorop blijven.”

“Ik weet niet hoe vaak ik wel niet ben gesprongen, maar je kunt niet meezitten met elke groep. Uiteindelijk zat een renner van onze ploeg (Hartthijs de Vries, red.) wel mee, dus dat was goed voor ons. Maar voor mij was het voorbij. Nu is er echter een ritzege en Hartthijs is van plek zeven naar plek vier gestegen. Het was een geweldige dag voor het team.”

