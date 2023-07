Tomas Kopecky (TDT-Unibet) knalt naar zege in Kreiz Breizh

Tomas Kopecky heeft de derde etappe van Kreiz Breizh gewonnen. De Tsjechische renner van TDT-Unibet reed in de laatste kilometers weg van zijn medevluchter. Voor Kopecky is het de eerste zege van het seizoen.

Etappe drie van de Franse rittenkoers trok van Locmalo naar Carhaix. Het was een lastige etappe die over heel wat heuvels trok. We kregen dan ook een heus slagveld te zien op de Franse wegen. Een ruime kopgroep, met daarin drie renners van TDT-Unibet, trok samen de finale in.

Kopecky was in die finale de sterkste renner. Hij kreeg een tijdje nog Jack Rootkin-Gray met zich mee, maar op een viertal kilometer van de streep ging de Tsjech solo. In de laatste kilometers liep Kopecky uiteindelijk alleen maar uit. Zo reed hij naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Voor zijn ploeg TDT-Unibet is het de derde zege van het jaar. Belg Sten Van Gucht werd nog derde, Hartthijs de Vries en Huub Artz zorgden nog voor wat Nederlandse vlaggen in de top-10.