Tom Wirtgen zet sociale media in bij zoektocht naar nieuwe ploeg

Het contract van Tom Wirtgen bij Bingoal Pauwels Sauces WB wordt niet verlengd. De Luxemburger moet dus op zoek naar een nieuwe ploeg en zet sociale media in bij deze zoektocht.

“Op het moment heb ik geen team voor volgend jaar, ik heb geen contract. Wees vrij om dit te retweeten om me te helpen”, schrijft de 26-jarige renner op Twitter. Wirtgen kwam in augustus 2018 als stagiair bij het toenmalige WB Aqua Protect Veranclassic, waarna hij vier volle jaren voor het Belgische ProTeam reed.

Het meest in het oog springende resultaat van Wirtgen in al die jaren is een derde plek in de zesde etappe van de Volta a Portugal 2021. Ook werd hij in 2019 vierde in de proloog van de Ronde van Oostenrijk. In 2020 reed hij de Ronde van Vlaanderen uit, in 2021 de Amstel Gold Race.