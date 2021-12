Tom Veelers wordt ploegleider bij VolkerWessels

Tom Veelers gaat als ploegleider aan de slag bij het VolkerWessels Cycling Team. De Nederlandse conti-ploeg maakte de komst van de 37-jarige voormalig beroepsrenner van Skil-Shimano, Argos-Shimano en Giant-Alpecin vandaag bekend.

“Ik heb al vaker met ploegmanager Dinand van den Berg contact gehad, maar eigenlijk nog nooit over de rol van ploegleider”, vertelt Veelers op de website van de ploeg. “Een tijdje geleden sprak ik hem tijdens een koers, waarin een rol als ploegleider bij VolkerWessels ter sprake kwam. Daarna heb ik een goed gesprek gehad met Dinand en ploegleider Allard Engels, en zo begon het balletje te rollen.”

Veelers is enthousiast over zijn nieuwe uitdaging, zo laat de voormalige leadout van topsprinters Marcel Kittel en John Degenkolb weten. “Het is mooi dat ik de kans krijg om als ploegleider bij het VolkerWessels Cycling Team te komen. In mijn tijd als wielrenner heb ik erg veel gehad aan een ‘teamspel’. Door middel van dit spel wil ik de ploeg leren kennen en mijn visie overdragen aan de renners. Zo kunnen wij echt bezig gaan met het team, en bijvoorbeeld de sprint.”

Veelers is komend jaar in meerdere koersen als ploegleider actief voor VolkerWessels. Daarnaast is hij nog actief als ploegleider bij de KNWU om met de nationale selectie op pad te gaan.