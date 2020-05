Tom Van Asbroeck twee jaar langer bij Israel Start-Up Nation maandag 18 mei 2020 om 16:05

Goed nieuws voor Tom Van Asbroeck (30) in barre coronatijden: zijn contract bij Israel Start-Up Nation is met twee jaar verlengd. Dat maakte de WorldTour-ploeg maandag bekend. Van Asbroeck is bezig aan zijn tweede seizoen bij Israel Start-Up Nation.

“Ik ben bij deze ploeg gekomen omdat ik een groeiend project zag, maar het geweldige is dat ik zelf ook ben blijven groeien”, vertelt Van Asbroeck, die afgelopen seizoen Binche-Chimay-Binche won. “Ik ben hier doorgegroeid en 2019 liet dat zien. Toen de ploeg een paar weken geleden naar mij toekwam voor een contractverlenging, midden in de coronacrisis, was dat een makkelijke beslissing voor mij. Ik zei direct ja. Ik vind het een grote eer en een geweldige beloning.”

“We zijn heel blij met Tom de laatste twee seizoenen”, vertelt manager Kjell Carlström. “Hij zet zich voor de volle honderd procent in, toont inzicht en helpt de ploeg naar succes. In de klassiekerploeg en in een grote ronde kan hij zijn krachten tonen. Dat we hem behouden is belangrijk voor de komende jaren. Daarom hebben wij hem een verlenging van twee jaar aangeboden.”

Van Asbroeck kwam eerder uit voor Topsport Vlaanderen-Baloise, LottoNL-Jumbo, Cannondale-Drapac en EF Education First.

