Tom Sexton zet snelste tijd neer in proloog Turul Romaniei

De proloog in de Turul Romaniei (2.1) is gewonnen door Tom Sexton. De 23-jarige Nieuw-Zeelandse hardrijder, uitkomend voor het continentale Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling, bleef Nicolas Dalla Valle en Eduard-Michael Grosu voor.

De Turul Romaniei 2022 begon vandaag met een korte proloog in het noordwesten van Roemenië, tegen de Hongaars-Oekraïnse grens. Het parcours in Satu Mare was slechts 2,1 kilometer lang en kende een zestal bochten. Met Jonathan Lastra, Natnael Testatsion, Matteo Malucelli en ouderdomsdekens Óscar Sevilla en Davide Rebellin stonden er een aantal bekende renners aan de start van deze korte opener.

De zege ging echter naar de Nieuw-Zeelander Tom Sexton. De 23-jarige coureur kwam tot een eindtijd van 2m30s en wist zo de Italiaan Nicolas Dalla Valle van Giotti Victoria-Savini Due met enkele honderdsten te verslaan. De Roemeense sprinter Eduard-Michael Grosu gaf één seconde toe en werd derde.

Sexton zal morgen als leider beginnen aan de eerste rit-in-lijn van de Roemeense wielerronde. De renners krijgen meteen een etappe van net iets meer dan tweehonderd kilometer voorgeschoteld, met onderweg drie beklimmingen van tweede categorie. Op goed twaalf kilometer van de streep ligt vervolgens ook nog een klimmetje van goed twee kilometer aan 4,5%, gevolgd door een vlakke finale naar de finish in Bistrița Primărie.