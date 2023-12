maandag 18 december 2023 om 08:37

Tom Pidcock wint Wereldbeker Namen: “Wil in kerstperiode wedijveren met Mathieu en Wout”

Video Tom Pidcock is uitstekend begonnen aan zijn crossseizoen. Zaterdag moest hij Mathieu van der Poel nog voor laten in de X2O Trofee Herentals, maar in de Wereldbeker Namen stond hij al op de hoogste trede van het podium. In de kerstperiode hoopt hij te kunnen wedijveren met Van der Poel en Wout van Aert, verklaarde hij na afloop tegen WielerFlits.

“Dit is mijn doel: ik wil proberen om een wedstrijd te winnen dit seizoen en met hen wedijveren in de kerstperiode, zoals vorig jaar in Diegem”, doelt hij op de Superprestige-manche van vorig jaar, waar hij na een driestrijd met Van der Poel en Van Aert als tweede eindigde. “Ik hoop op enkele van die scenario’s deze winter. Dat zou leuk zijn.”

Pidcock denkt dus al aan de gevechten met Van der Poel en Van Aert, maar in Namen vocht hij nog een duel uit met een andere concurrent: Pim Ronhaar. “Hoe goed ik hem al kende? Best goed, eerlijk gezegd. Maar ik had nooit op zo’n manier tegen hem gekoerst als vandaag.”

Tot slot legden we Pidcock nog de vraag voor waarom hij altijd met witte sokken in het modderige veld te zien is. “Blauwe en zwarte sokken zijn crap“, lachte hij. “En we wisselen volgend jaar van sponsor, dus ik kan nu elke wedstrijd een nieuw paar dragen.”