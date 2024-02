Tom Pidcock voelt zich goed voor Omloop: “Maar gedachten zitten bij andere doelen”

Tom Pidcock is een van de favorieten voor de Omloop Het Nieuwsblad. De Britse renner van INEOS Grenadiers vertelde voor de start dat zijn vorm goed is, maar dat hij al bezig is met andere doelen. “We hebben ook wat ziekte gehad in de ploeg. Dat is niet ideaal”, vertelde hij aan Cycling Pro Net.

Pidcock heeft de Volta ao Algarve al in de benen, waar hij een goede indruk maakte. Hij werd zesde in het algemeen klassement en finishte in twee etappes in de top-6. “Ik denk dat ik goed in vorm ben. Maar dat is heel moeilijk te voorspellen op dit moment, zeker door de weersomstandigheden. Iedereen heeft in warme omstandigheden gekoerst en nu kom je opeens terecht in een slechter klimaat.”

“Vandaag is een eerste test”, vervolgt Pidcock. “Mijn gedachten zitten wel al bij de komende weken, daar liggen mijn echte doelen. We hebben ook wat ziekte gehad in de ploeg. Daardoor hebben we een paar aanpassingen moeten doen, wat niet ideaal is. We hebben wel nog een goede mix van ervaren renners en jongens die vroege aanvallen kunnen counteren.”

“Het zal een zware dag worden, zeker met de tegenwind in de vroege finale. In de laatste 20 kilometer staat de wind dan weer in de rug. Dat is in het voordeel van de aanvallers. Zij zullen vandaag ver geraken, denk ik.”