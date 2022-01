Tom Pidcock viert wereldtitel met stedentrip naar New York

Nadat hij zich in Fayetteville tot wereldkampioen veldrijden kroonde, blijft Tom Pidcock nog enkele dagen in de Verenigde Staten. De Britse allrounder reist namelijk voor vijf dagen af naar New York, waar hij het binnenhalen van de regenboogtrui wil vieren samen met zijn vriendin.

Na de korte trip naar de Big Apple keert Pidcock terug naar Europa. Eerst is hij twee dagen in België om vervolgens in de Algarve een korte stage af te werken. Vervolgens verschijnt hij op 16 februari in Portimão aan de start van de Volta ao Algarve, zijn eerste wegkoers van het seizoen. De Portugese ronde vormt de opmaat voor het Belgisch openingsweekend. In de weken die volgen staat hij aan het vertrek van Strade Bianche en Milaan-San Remo.

Naar verluidt staan ook Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik op zijn programma.

Komende wedstrijden Tom Pidcock

Volta ao Algarve (16-20 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (26 februari)

Kuurne-Brussel-Kuurne (27 februari)

Strade Bianche (5 maart)

Milaan-San Remo (19 maart)