zondag 19 november 2023 om 15:37

Tom Pidcock verrast toerclub Hulst met deelname aan mountainbiketocht: “It was fun”

De rentree van Tom Pidcock in de cross laat nog even op zich wachten, maar de Brit wil al wel spelen in de modder. Dat bleek zondagochtend, toen de renner van INEOS Grenadiers plots opdook bij een mountainbiketocht in het Zeeuwse Hulst. Voor de organisatie was dat een flinke opsteker.

Door het slechte weer dreigde de mountainbiketocht van toerclub Hulst in het water te vallen. Uiteindelijk kwamen er echter toch nog zo’n zeshonderd deelnemers opdagen. Daarbij ook – tot verrassing en genoegen van de organisatie – Tom Pidcock, de wereldkampioen en olympisch kampioen mountainbiken. “We wisten helemaal van niets”, vertelt Thea van Lenthe van het organisatiecomité aan PZC. “We organiseren deze tocht uit liefde voor de sport. Dat uitgerekend de grootste naam uit het mountainbiken uit eigen beweging meedoet, daar zijn we enorm trots op.”

De deelnemers konden bij de tocht in Hulst voor een afstand van 35 of 50 kilometer kiezen. Pidcock koos voor de langste afstand. Het regende pijpenstelen, maar dat kon de pret niet drukken voor de Brit. “It was fun”, liet hij weten, waarna hij weer vertrok.