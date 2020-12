Tom Pidcock: “Van mijn nederlaag in Namen heb ik veel geleerd”

Tom Pidcock eindigde dinsdag in de Ethias Cross van Essen als derde, maar toch was het een heel andere wedstrijd dan de Wereldbeker van Namen. Daar werd hij na een spectaculaire cross ook derde. De jonge Brit heeft zijn lessen getrokken uit de Citadelcross. “Van mijn nederlaag in Namen heb ik veel geleerd”, zegt hij twee dagen later.

Het gevecht tussen Pidcock, Mathieu van der Poel en Wout van Aert was spannend tot de laatste minuut. De talentvolle Brit reed lange tijd alleen aan de leiding, tot hij in de slotronde het tempo van de twee kleppers niet meer kon volgen. “Na het weekend was ik een beetje geïrriteerd”, geeft Pidcock aan.

“Ik had meer in mijn mars de laatste ronde, denk ik. Een beetje zoals Wout. Ik dacht aan winnen, maar als ik had gewonnen dan had ik niets geleerd. Nu heb ik wel iets geleerd, omdat ik verloren heb. Ik had meer vertrouwen moeten hebben in de slotronde”, vertelt hij. “Ik moet nu tegen die jongens strijden, en niet tegen ze opkijken. Net als hen ga ook tot het gaat, maar met meer vertrouwen had ik misschien tweede kunnen worden.”

Respect

Dat hij respect krijgt van Van der Poel en Van Aert, vertelt Pidcock. “Ze hebben tot nu toe nog nooit samengewerkt, maar als ik vooraan rijd doen ze het wel om mij terug te pakken”, lacht hij. “Dat is wel een eer. Ook tijdens de WK-wegrit in Imola sprak ik even met Wout. Dat toont aan dat ze respect hebben voor me.”

In de Ethias Cross van Essen kwam Pidcock niet in het stuk voor. Hij reed lange tijd op de vierde plek, maar door een lekke band van Laurens Sweeck kon hij nog derde worden. “Het is goed om mijn vierde podium op rij te behalen, dat is mooi. Maar het was lastig vandaag. Het parcours was niet super voor mij en mijn benen waren ook niet super. Daarom ben ik wel blij om het podium te halen”, aldus de Brit.

Woensdag in Herentals is Pidcock er niet bij. Hij focust zich op de crossen van Heusden-Zolder en Dendermonde van komend weekend.