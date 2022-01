Tom Pidcock klopt Eli Iserbyt na spannend duel in Hulst, Wout van Aert vierde na pech

Tom Pidcock heeft in Hulst zijn tweede zege van het veldritseizoen behaald. De Britse kampioen won de Wereldbeker in Zeeland na een beklijvend duel met Eli Iserbyt. Lars van der Haar was de onbedreigde nummer drie. Door vroege kettingproblemen won Wout van Aert voor het eerst dit seizoen niet; hij knokte zich nog naar een vierde plaats.

Lars van der Haar schoot uit de startblokken, net als Wout van Aert. De Belgische kampioen begon op de tweede rij, maar lag al snel op de vierde plaats. Toch was er al snel tegenslag voor Van Aert, die zijn ketting kapot trapte op een van de hellinkjes. Hij had de nodige problemen om zijn ketting terug erop te krijgen en daardoor viel hij terug naar de 40ste (!) plaats in het veld.

Wout van Aert in de achtervolging

De kopman van Jumbo-Visma keek in die eerste ronde aan tegen een achterstand van veertig seconden op de kopgroep, bestaande uit onder meer Van der Haar, Eli Iserbyt, Quinten Hermans, Toon Vandebosch en Tom Pidcock. Aan het einde van de tweede ronde was het verschil 43 seconden voor Van Aert, die tot dan toe wel met veel ‘verkeer’ te maken had en daardoor meermaals opgehouden werd.

In de derde ronde (van de negen) besloot Pidcock het heft in handen te nemen. Alleen Iserbyt kon de versnelling van de Britse kampioen volgen, terwijl Van der Haar een klein gaatje moest laten. Van Aert was ondertussen op weg naar de top-15 en leek dichterbij te komen, maar de demarrage van Pidcock zorgde ervoor dat het gat weer uitgediept werd tot 50 seconden.

Iserbyt houdt de druk hoog op Pidcock

Pidcock liet het er niet bij zitten en probeerde Iserbyt ook kwijt te spelen. De INEOS Grenadiers-crosser was ontketend en nam in de vijfde omloop definitief afstand van zijn Belgische opponent, al bleef Iserbyt wel druk zetten. Van Aert was ondertussen de top-10 in gereden, weliswaar op een minuut van Pidcock, en daarmee kreeg hij een groep met onder meer Toon Aerts in zicht die streed om de vierde plaats.

Iserbyt liet Pidcock niet zomaar wegrijden. Het verschil tussen de twee kleine crossers schommelde lange tijd tussen de vijf en tien seconden, terwijl Van der Haar stevig op de derde plaats lag op een kleine halve minuut. Met nog drie rondes te gaan was Van Aert zevende, met Aerts, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans net voor zich uit.

Pidcock houdt stand, Van Aert wordt vierde

Bij het ingaan van de laatste ronde keek Iserbyt aan tegen een achterstand van acht tellen op Pidcock, die zijn tweede seizoenszege niet cadeau kreeg. Toch hield de Brit, die geen fouten maakte in de laatste omloop door het historische centrum van Hulst, knap stand. Na Rucphen mocht hij zo opnieuw een Nederlandse cross op zijn palmares bijschrijven.

En de inhaalrace van Wout van Aert? Bij de voorlaatste finishpassage was hij knap vierde en in gezelschap van Aerts, die hij vervolgens overboord gooide om zo die vierde plaats definitief veilig te stellen.