Tom Pidcock met goed gevoel naar Strade Bianche: “Wel moeilijk om plannen te maken”

Tom Pidcock is zaterdag een van de grote favorieten in de Strade Bianche. De Brit reed in 2021 de Italiaanse koers voor het eerst, toen werd hij vijfde. Pidcock is nu de kopman bij INEOS Grenadiers en krijgt een aantal sterke ploegmaten mee. “We hebben een zeer sterk team in de breedte”, aldus Pidcock.

Pidcock blikte vooruit op de koers van zaterdag via de kanalen van zijn ploeg. “Het zal een mooie dag worden. Ik denk niet dat de weersomstandigheden een grote rol gaan spelen.” De jonge renner is de kopman bij zijn ploeg, maar met onder meer Michal Kwiatkowski, Carlos Rodríguez en Magnus Sheffield heeft INEOS Grenadiers meerdere troeven. “We hebben een zeer sterke ploeg. Alles kan gebeuren in de Strade Bianche, dus het is goed dat we een sterke ploeg in de breedte hebben.”

Verder wijst Pidcock ook op de ervaring van Kwiatkowski, die in 2014 en 2017 de Strade Bianche op zijn naam schreef. “Kwiatkowski is een heel ervaren renner. Het is altijd goed om met hem te koersen. We zullen als ploeg er moeten staan als we naar de belangrijke sectoren rijden. Het is echter moeilijk om plannen te maken voor deze wedstrijd. We zullen wel zien hoe het loopt.”

“Ik heb heel veel zin in de Strade Bianche, het is echt een van mijn favoriete koersen”, geeft Pidcock nog mee. “Mentaal zit ik ook in een goede flow.” De laatste koersen waren ook zeker in orde bij de oud-wereldkampioen veldrijden. Zo won Pidcock een etappe in de Volta ao Algarve en werd hij vijfde in de Omloop Het Nieuwsblad.

