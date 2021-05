Tom Pidcock overklast de tegenstand op de MTB in Swiss Bike Cup

Tom Pidcock lijkt klaar voor de komende Wereldbekers in het mountainbiken. De Britse alleskunner was vandaag een klasse apart in de eerste manche van de Swiss Bike Cup. De Fransman Titouan Carod eindigde als tweede op meer dan drie minuten van Pidcock.

“In de eerste wedstrijd in Zwitserland gaat het vooral om de transitie van het wegwielrennen naar het mountainbiken”, liet Kurt Bogaerts, de persoonlijke coach van Pidcock, weten in aanloop naar de eerste manche van de Swiss Bike Cup. In Leukerbad kreeg de 21-jarige Pidcock de tijd om weer te wennen aan de mountainbike.

Pidcock, die in het voorjaar indruk wist te maken met winst in de Brabantse Pijl en podiumplekken in Kuurne-Brussel-Kuurne en de Amstel Gold Race, reed na goed twintig minuten echter al alleen voorop. Het Britse toptalent wist zijn voorsprong vervolgens stelselmatig uit te bouwen.

Voor Pidcock is de Swiss Bike Cup een opstapje naar de wereldbekermanches in Albstadt (9 mei), Nove Mesto (15-16 mei) en Leogang (12-13 juni). In deze wedstrijden hoopt de renner een olympische selectie af te dwingen voor komende zomer in Tokio. Op 26 juni wil Pidcock schitteren in de Olympische Cross Country-wedstrijd.

🇬🇧 Tom Pidcock immediately wins on the mountain bike in the Swiss Bike Cup in 🇨🇭 Leukerbad. By more than three minutes ahead. Absolutely dominant. 💪 Next week: World Cup Albstadt. pic.twitter.com/jFiqDdO8EV — Cyclocross24.com (@cyclocross24) May 2, 2021