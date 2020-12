Tom Pidcock vol vertrouwen na Gavere: “In Namen opnieuw voor winst”

Tom Pidcock hoopt komende zondag in Namen de lijn van de laatste wedstrijden door te trekken. De Brit is na zijn zege in de klimcross van Gavere misschien wel de grote favoriet voor de overwinning in de Wereldbeker van Namen. “Ik heb gepiekt naar de cross van zondag”, is Pidcock vol vertrouwen.

Afgelopen zondag maakte de 21-jarige Pidcock grote indruk in Gavere, door na een felbetwiste wedstrijd af te rekenen met de anders zo ongenaakbare Mathieu van der Poel. “Ik ben zelf ook verrast door mijn prestaties”, aldus Pidcock. “Het is een mooie verrassing om sinds de start van mijn seizoen zo snel progressie te boeken. Dat ziet er goed uit voor de komende weken.”

Pidcock werkt met vertrouwen toe naar de Wereldbeker van Namen. “Ik heb gepiekt voor de cross in Namen. Normaal moet ik komend weekend dus nog beter zijn. Ik heb nu voldoende vertrouwen om te zeggen dat ik vol voor de zege ga, al zal Mathieu ook zeker gemotiveerd zijn. Modder, klimmen en draaien en keren… Het parcours in Namen moet mij wel liggen.”

Extra voordeel

“Hopelijk kan ik de lijn van afgelopen weekend doortrekken”, zo laat Pidcock weten. De Britse alleskunner won enkele maanden geleden nog met verve de Giro d’Italia voor beloften. “Mijn winst in de Baby Giro heeft niet meteen invloed op de cross, maar voor die wedstrijd heb ik wel heel hard getraind en ben ik lichter geworden. Tijdens de cross is dat nu een extra voordeel waar ik van kan profiteren.”

Pidcock zit verder vooral met het komende WK veldrijden in zijn hoofd. De renners strijden begin volgend jaar in het zand van Oostende om de wereldtitel. “Ik maak zeker een kans, al vindt Mathieu in het zand van Oostende wel een grote speeltuin. Hij zal er sowieso als favoriet aan de start staan. En ook Wout (van Aert, red.) zal er heel sterk voor de dag komen. Het is mijn doel om met hen te strijden.”