Tom Pidcock: “Nu ben ik in elke discipline klaar voor de elitewedstrijden” vrijdag 9 oktober 2020 om 20:40

Thomas Pidcock heeft soeverein de wereldtitel veroverd op de crosscountry voor beloften. Zijn voorsprong op Chris Blevins, die het zilver mee naar huis nam, bedroeg net geen twee minuten. “Dit was mijn laatste wedstrijd als belofte en het is goed om het in stijl af te sluiten.”

Het parcours in Leogang, in Oostenrijk, was lastig, gaf Pidcock na afloop toe. “Je moest namelijk je eigen ritme en je eigen tempo vinden. Het was niet mogelijk om in andermans wiel te blijven en je moest vanaf het begin hard werken.”

De Brit, die woensdag ook al wereldkampioen e-mountainbike werd, gaat nu voor een paar dagen terug naar huis. “Daarna gaan we zien wat ik kan uitrichten in het crossseizoen. Er zullen thuis een paar feestjes zijn, in hoeverre dat op dit moment is toegestaan.”

“Nu ben ik in elke discipline klaar voor de elitewedstrijden. Het volgende seizoen staat een aantal mountainbikeraces te wachten. Voor de wegkoersen moet ik me aanpassen aan de lange afstand, iets wat ik dit jaar heb geleerd op de wereldkampioenschappen”, zei hij nog.

2 world titles in one week! My season finishes here, but what a way to end my season! #xco🥂🌈 pic.twitter.com/2tFMfdIbgv — Tom Pidcock (@Tompid) October 9, 2020