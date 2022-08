Tom Pidcock kraakt tegenstand en wint EK mountainbike

Tom Pidcock heeft in München de EK-titel in de cross-country gewonnen. Na ruim een half uur begon de Brit, de regerende olympische kampioen mountainbiken, de koers hard te maken en raakte uiteindelijk alleen voorop. Hij kwam niet meer in de problemen en sleepte in bijna een uur en twintig minuten de overwinning binnen.

Het Europees kampioenschap mountainbiken voor mannen werd gehouden in het Olympiapark van München. De ronde was 4,2 kilometer lang en had 157 meter hoogteverschil. Aanvankelijk ging de wedstrijd gelijk op; het veld veranderde in een lang lint, maar de grote namen konden in eerste instantie bij elkaar blijven. Daar kwam halverwege de wedstrijd verandering in.

Tom Pidcock had zich in de eerste helft gestaag naar voren gewerkt en begon daarna een stevig tempo op te leggen. De olympische kampioen van Tokio raakte los van de concurrentie, waarna eerst de Fransman Victor Koretzky, die sinds dit seizoen op de weg uitkomt voor profploeg B&B Hotels-KTM, en later ook de Zwitser Filippo Colombo hun wagonnetje konden aanhaken.

Achter het koptrio viel het stil. Pidcock nam echter geen gas terug en reed Koretzky en Colombo los. De Brit van INEOS Grenadiers breidde vervolgens zijn voorsprong uit naar twintig seconden. Koretzky en Colombo vielen terug in een groep met Lars Forster, Vital Albin, Andri Frischknecht, Thomas Litscher (Zwitserland), Jens Schuermans (België) en Sebastian Fini (Denemarken).

Pidcock raakte niet meer in de problemen en kwam na acht ronden als winnaar over de streep. Zijn voorsprong was groot genoeg om het Duitse publiek nog verwennen met een spectaculaire sprong. Achter de Brit legde Fini beslag op de zilveren medaille, Colombo reed naar het brons. Koretzky en Litscher maakten de top vijf compleet.

Het EK mountainbiken voor vrouwen wordt zaterdag afgewerkt.

EK mountainbike cross-country

Uitslag mannen

Thomas Pidcock

Sebastian Fini

Filippo Colombo

4. Victor Koretzky

5. Thomas Litscher

6. Jens Schuermans

7. Lars Förster

8. Andri Frischknecht

9. Vital Albin

10. Luca Schwarzbauer