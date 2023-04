Tom Pidcock kopman van INEOS Grenadiers in Luik na mindere Waalse Pijl: “Voel me weer beter nu”

Tom Pidcock is zondag de kopman van INEOS Grenadiers in Luik-Bastenaken-Luik. De Britse coureur van INEOS Grenadiers is een van de favorieten, maar was woensdag in de Waalse Pijl wel niet in orde. “Ik was nog niet bekomen van de Amstel Gold Race.”

“Ik was woensdag niet goed. De Muur van Hoei liegt nooit”, laat Pidcock weten aan Sporza. “Ik had me helemaal leeggereken in de Amstel Gold Race.” Pidcock zat aan de voet van de loeisteile beklimming nog goed gepositioneerd, maar zakte er op het einde door. Uiteindelijk kwam hij als achttiende over de streep.

Pidcock maakt zich echter geen zorgen. “Ik voel me nu weer beter, maar het niveau ligt erg hoog. Na mijn val in de Tirreno-Adriatico heb ik Milaan-San Remo gemist en heb ik enkele dagen niet kunnen fietsen. Dat is niet ideaal.”

Pogacar

“Tadej Pogacar is momenteel de sterkste renner ter wereld. Bij elke kans die ik krijg, voel ik me sterker worden, maar als hij aanzet, valt er niks tegen hem te beginnen”, is de jonge Brit duidelijk. In La Doyenne krijgt hij steun van onder meer Magnus Sheffield en Michal Kwiatkowski. Verder zien we ook Pavel Sivakov en Laurens De Plus, die snel terugkeren uit de Tour of The Alps.

