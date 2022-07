Tom Pidcock kijkt uit naar derde week in Tour: “Wil rol spelen in de bergen”

Tom Pidcock staat na acht dagen in de Tour de France op de zevende plaats van het algemeen klassement. De talentvolle Brit van INEOS Grenadiers houdt knap stand in de top en kijkt uit naar de echte bergetappes. “Ik ben met hoge verwachtingen naar hier gekomen”, zegt Pidcock tegen Sporza.

“Maar ik ben hier ook om te leren en groeien in mijn eerste Tour”, voegt de wereldkampioen veldrijden er meteen aan toe. “Ik zou toch graag ook een rol willen hebben in de bergen, maar misschien eerder in de derde week. Het doel was eigenlijk om een rit te proberen winnen en een trui te dragen. Dat laatste is me alvast gelukt.”

Pidcock is namelijk de gelegenheidsdrager van de witte trui, aangezien Tadej Pogačar (leider in het jongerenklassement, red.) ook de gele trui draagt. Zaterdag in Lausanne, waar Wout van Aert de sprint won, had Pidcock zich ook willen mengen. “Ik ben vrij gelukkig momenteel, al was dat na gisteren wat minder”, doelt hij op die lastige aankomst, waar hij niet verder kwam dan een tiende plaats.

In het algemeen klassement staat Pidcock na acht dagen op de zevende plek, op 1.39 minuut van leider Pogačar.