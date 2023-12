zaterdag 30 december 2023 om 15:20

Pidcock kan zege vergeten in Wereldbeker Hulst na vroege val, ook Van Aert al op achterstand

Tom Pidcock had zich de Wereldbeker Hulst ongetwijfeld anders voorgesteld. In de allereerste bocht schoof de Brit onderuit en daarbij brak hij, tot overmaat van ramp, zijn derailleur en shifter. Einde cross dus? Nee, want Pidcock liep drie minuten naar de materiaalpost om toch verder te kunnen crossen.

De cross in Hulst werd aangekondigd als een nieuwe strijd tussen de Grote Drie, maar het zal van Wout van Aert en Mathieu van der Poel moeten komen. Al heeft ook Van Aert al af te rekenen gekregen met pech. De Belg van Jumbo-Visma schoof in de tweede ronde onderuit en had daardoor problemen met zijn fiets. Hij stond lang stil, en dus wacht hem nu een inhaalrace.