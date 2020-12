Tom Pidcock: “Ik zal pas op zijn vroegst in 2022 een grote ronde rijden”

Tom Pidcock schitterde als wegwielrenner voornamelijk nog bij de beloften, maar de 21-jarige Brit zal volgend jaar zijn debuut maken als WorldTour-renner. De alleskunner keek met Het Nieuwsblad al vooruit naar zijn debuutjaar voor INEOS Grenadiers.

Pidcock, dit jaar glansrijk winnaar van de Giro d’Italia U23, loopt niet te hard van stapel. Zo stelt hij zijn groterondedebuut nog even uit. “Ik zal pas op zijn vroegst in 2022 een grote ronde rijden. Ik weet nog niet of ik een klassementsman kan worden of eerder een rittenkaper, maar ik besef wel dat klimmen mij het beste af gaat.”

Strade Bianche

Pidcock zal in 2021 ook niet aan de start staan van Parijs-Roubaix, maar Strade Bianche staat wel op zijn lijstje. “Ik koers graag op gravel en bovendien telt de wedstrijd slechts 180 kilometer. Dat moet nog wel lukken.” De Vlaamse klassiekers laat hij links liggen. “In de Ardennenklassiekers start ik normaal wel.”

Pidcock is echter vooral bezig met de Olympische Spelen van Tokio. Hij wil op de mountainbike tussen de profs schitteren in de Cross-Country-wedstrijd. Maar eerst zal de Brit deze winter nog een crossprogramma afwerken. De renner maakte afgelopen weekend zijn rentree in de wereldbekermanche in het Tsjechische Tábor.

Over crosseizoen: “Ik ben nog niet top”

Pidcock mikte vooraf op een plaats bij de eerste tien, maar kwam slechts als zeventiende over de finish. “Een tegenvaller, maar ik voelde al snel dat een top 10-plaats onmogelijk was. Ik had beter moeten weten. Op tv zag ik dat het niveau op de Koppenberg en in Niel erg hoog lag. Ik ben ook nog niet top. Ik kan pas binnen twee weken meedoen voor de top-5 en het podium.”

