Tom Pidcock: “Ik trek niet met een mindere conditie naar een WK”

Wout van Aert is de absolute topfavoriet voor de wereldtitel en ook de namen van Mathieu van der Poel en Sonny Colbrelli worden genoemd, maar wat kan Tom Pidcock namens Groot-Brittannië? De Brit kende een moeizame voorbereiding richting het WK, maar klonk voor de start erg monter.

Pidcock staat met de nodige ambitie aan de start. “Ik heb er erg veel zin in, helemaal na de presentatie met al dat publiek. Het zal echt een geweldige dag worden. De conditie is behoorlijk goed en ik zal door het publiek de benen niet snel voelen. Ik trek niet met een mindere conditie naar een WK. We hebben binnen de ploeg meerdere kaarten om mee te spelen.”

“Je moet op dit parcours ook een beetje geluk hebben”

De Britten rekenen namelijk ook op de snelle Ethan Hayter en Ben Swift. En kan Mark Cavendish overleven richting de finish in Leuven? Pidcock ziet overigens nog veel meer kanshebbers op de wereldtitel. “Heel veel renners maken kans. Magnus Cort reed bijvoorbeeld goed in de Vuelta en is een kanshebber. Je moet op dit parcours ook een beetje geluk hebben. Op deze omloop is er niet echt een punt waar je het verschil kunt maken.”

Matt Brammeier, de bondscoach van Groot-Brittannië, temperde twee weken geleden nog de verwachtingen rond Pidcock. “Tom isn’t on top of his game. In de Vuelta had hij een paar goede dagen, maar het is nu ook niet zo dat je naar het WK toe kan gaan en dat je kunt stellen dat hij kan winnen met de vorm en conditie die hij nu heeft. Je weet het alleen nooit met hem, maar naast Tom hebben we ook een goede groep.”