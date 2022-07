Tom Pidcock geniet van zegetocht op Alpe d’Huez: “Een van mijn beste ervaringen ooit”

Tom Pidcock kon zijn emoties niet bedwingen na zijn ritzege op de Alpe d’Huez. De 22-jarige Brit van INEOS Grenadiers perste vanuit de vlucht een indrukwekkende solo uit de benen op de Nederlandse berg en bleef zo Louis Meintjes en Chris Froome voor. “Dit is niet slecht, he?”, lacht Pidcock na afloop.

Pidcock stond lange tijd in de top van het klassement, maar in de rit naar de Col du Granon raakte hij zijn goede klassering kwijt. “Maar dat boeit me nu niet meer”, grapt hij. “Een ritzege in mijn eerste Tour… Dat is niet slecht.”

“Het idee was om in de vlucht te komen. Ik heb gisteren genoeg tijd verloren om vandaag vrijheid te krijgen. Ik wist dat het me bergop niet gelukt was op de Col du Galibier, maar in de afdaling zou niemand het risico nemen om mij te volgen”, legt hij uit. Pidcock vloog naar beneden en sloot zo aan bij de kopgroep van de dag. “Het gat was klein genoeg om te oversteken. Dat was perfect.”

‘Onwerkelijk’

Uiteindelijk begon hij met ongeveer vijf minuten voorsprong op de favorietengroep aan de Alpe d’Huez. Tien kilometer voor de meet versnelde hij, om de concurrentie pas na de finish terug te zien. “Dit was een van mijn beste ervaringen ooit op de fiets. Het was onwerkelijk. Ik moest slalommen om mensen, vuisten en vlaggen. Je kan dat nergens anders ervaren dan op Alpe d’Huez in de Tour de France”, blikt hij terug.

Het duel met landgenoot Froome was ook mooi om te zien. “Het was mooi om met hem samen vooraan te komen. We hebben goed samengewerkt. Hij is een legende, maar ik heb hem zojuist geklopt op Alpe d’Huez.”

Tom Pidcock (22 years) is the youngest rider in history to win atop Alpe d'Huez. — CafeRoubaix (@CafeRoubaix) July 14, 2022