Tom Pidcock gaat vol voor ritzege in Tirreno: “Dit is zeker een kans”

Tom Pidcock hield zich de eerste dagen van Tirreno-Adriatico nog afzijdig, maar vandaag is de finale naar Tortoreto hem op het lijf geschreven. “Dit is zeker een kans voor ons. We gaan het dan ook proberen”, liet Pidcock weten in zijn startinterview met Eurosport.

De vierde etappe finisht na een lastige finale op een drie kilometer lange slotklim, aan gemiddeld 7%, in Tortoreto. Spek naar de bek van springveer Pidcock, die dit seizoen al een etappe in de Volta ao Algarve en Strade Bianche wist te winnen. “Dit is zeker een kans. Er zal wel naar ons gekeken worden, aangezien we de leiderstrui hebben. Ik denk dat ik de focus weer te pakken heb na Strade Bianche.”

“Ik wil hier graag een rit winnen en dit is een kans, dus we gaan het proberen. De afgelopen dagen kon ik rustig in mijn ritme komen. De finale van vandaag ligt me, maar we gaan het zien. Ik voel me goed, maar je hebt ook je hoofd nodig om te kunnen winnen.”

Girmay verwacht een groepsspurt

In de finale is het uitkijken naar Pidcock, Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar ook naar Biniam Girmay. De Eritreeër was de afgelopen dagen al vierde en derde in de sprint en hoopt vandaag eens als eerste over de streep te komen. “Ik voel me goed en heb vrij veel zelfvertrouwen”, liet hij weten aan VTM. “Ik denk dat het een groepsspurt zal worden, al is het wel lastig. We zijn nog op zoek naar een overwinning en er komen nog een paar kansen.”