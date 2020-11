Tom Pidcock duikt een week later het veld in

Tom Pidcock zou normaal gesproken aanstaande zondag zijn rentree maken in het veldrijden, maar de 21-jarige Brit heeft besloten om de Superprestigecross van Merksplas over te slaan. Pidcock stelt zijn heroptreden nu een week uit tot de wereldbekermanche van Tabor.

“Tom is al even in België, maar hij wil eerst een stevige basis leggen voor hij de competitie hervat”, zo laat zijn Belgische begeleider Kurt Bogaerts weten aan het Nieuwsblad. “Na het wegseizoen heeft hij voor het eerst drie weken niet getraind. Hij is nu begonnen aan zijn derde trainingsweek in combinatie met spierversterkende oefeningen.”

Pidcock mag zich na het veldritseizoen ook opmaken voor een druk voorjaar, wat ook meespeelt in de keuze van de talentvolle Brit om iets later te beginnen aan het crosseizoen. “Tom zal zowel in de Vlaamse als in de Ardennenklassiekers worden uitgespeeld”, aldus Bogaerts.

Voorlopige kalender

Pidcock reist deze week nog naar Duitsland, waar hij enkele tests zal afwerken voor zijn nieuwe ploeg INEOS Grenadiers. De veelzijdige renner heeft voorlopig dertien crossen op de kalender staan, te beginnen dus met de wereldbekermanche in Tabor. Hij sluit af met het WK in Oostende.