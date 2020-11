Tom Pidcock heeft voorlopig 14 veldritten op de agenda staan

Op de definitieve kalenders van Mathieu van der Poel is het nog even wachten, maar we slaagden er ondertussen wel in die van Tom Pidcock te bemachtigen. Het Britse talent hervat de competitie op zondag 22 november in Merksplas (Superprestige) en heeft in totaal veertien wedstrijden op de kalender staan. Hij sluit af met het WK in Oostende.

Pidcock zal zijn winterprogramma nog afwerken in het shirt van zijn Trinity-team, vooraleer hij op 1 maart 2021 de overstap maakt naar INEOS Grenadiers. Na een succesvol weg- en MTB-seizoen hervatte hij op 1 november de trainingen richting winter. Volgende week zondag komt Pidcock opnieuw in competitie in Merksplas ter gelegenheid van de vierde manche van de Telenet Superprestige.

Ook de vijf overgebleven wereldbekerproeven en het WK staan op het programma van de talentvolle Brit, die in een eerder interview aan WielerFlits al aangaf in het veldrijden deze winter graag de kloof met Van Aert en Van der Poel te willen overbruggen. Het WK in Oostende wordt zijn laatste veldrit van het seizoen.

Voorlopig CX-programma Tom Pidcock:

22 november 2020: Superprestige Merksplas

29 november 2020: Wereldbeker Tabor

6 december 2020: Superprestige Boom

12 december 2020: X2O Trofee Antwerpen

13 december 2020: Superprestige Gavere

20 december 2020: Wereldbeker Namen

26 december 2020: Superprestige Heusden-Zolder

27 december 2020: Wereldbeker Dendermonde

30 december 2020: Ethias Cross Bredene

1 januari 2021: X2O Trofee Baal

3 januari 2021: Wereldbeker Hulst

10 januari 2021: Brits kampioenschap in Crawely (uitgesteld naar latere, nog onbekende datum)

24 januari 2021: Wereldbeker Overijse

31 januari 2021: WK Oostende