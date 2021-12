Tom Pidcock derde in Val di Sole: “Veel fouten gemaakt in de finale”

Tom Pidcock heeft de stijgende lijn te pakken. De Britse crosser van INEOS Grenadiers behaalde in de Wereldbeker van Val di Sole zijn eerste podiumplaats van deze winter. In de slotfase moest hij Eli Iserbyt nog achter zich houden. “We hebben veel fouten gemaakt in de finale”, lacht Pidcock.

“Het was echt tricky en technisch, maar ik probeerde zo geconcentreerd mogelijk te blijven”, vertelt hij over het sneeuwparcours in de Italiaanse Alpen. Pidcock vond het een goede test om te crossen in een wintersportgebied. “Het werkt heel goed. De sneeuw is heel anders dan we allemaal gewend zijn. Het is een goed begin is om het veldrijden richting de Winterspelen te krijgen.”

Volgende week hoeft Pidcock het in Rucphen en Namen niet op te nemen tegen Wout van Aert, maar tegen Mathieu van der Poel. “Ik hoop dat ik volgend weekend goed ben. Vorige week werd ik zevende, en nu derde. Ik denk dat ik mijn benen terug aan het vinden ben. Of ik mijn topvorm dan al heb? Dat weet ik niet, maar het zal goed gaan. Ik kijk uit naar de modder, want dat is meer mijn ding en dat heb ik liever dan sneeuw en zand.”