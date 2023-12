zaterdag 30 december 2023 om 16:43

Tom Pidcock deelt tijdens inhaalrace in Hulst kopstoot uit aan Zweedse achterblijver

Het was niet de dag van Tom Pidcock in de Wereldbeker Hulst. De Brit kwam in de allereerste bocht al ten val, waarna hem een inhaalrace wachtte. Daarbij ontzag hij de achterblijvers die hij in moest halen niet.

Pidcock ging na enkele seconden koers al onderuit en daarbij brak hij, tot overmaat van ramp, zijn derailleur en shifter. Toch was het nog niet einde cross, want de Brit liep drie minuten naar de materiaalpost om de wedstrijd toch af te kunnen maken. Hij begon zelfs aan een flinke inhaalrace.

Tijdens die inhaalrace moest Pidcock verschillende achterblijvers passeren. In de tweede ronde, toen hij voor plek 73 reed, wilde hij langs Ville Merlov. Pidcock deelde met zijn hoofd een beuk uit aan deze 18-jarige Zweed, zodat hij ruimte had om binnendoor te gaan. De beelden leidden tot verontwaardiging op X.

Uiteindelijk eindigde Pidcock als 25ste in de cross, op drie minuten en 44 seconden van winnaar Mathieu van der Poel.

