Pidcock bezorgt INEOS Grenadiers zege: “We hebben het in twee ritten wat verpest”

Tom Pidcock heeft zijn eerste zege van 2023 binnen. In de vierde etappe van de Volta ao Algarve toonde hij zich de sterkste op de Alto do Malhão. “Het voelt heel goed”, zei de Brit in het flashinterview na afloop.

“Als team hebben we het in twee ritten een beetje verpest”, vervolgde Pidcock. “We hadden die ritten kunnen winnen. Gisteren (vrijdag, red.) had Filippo (Ganna, red.) kunnen winnen. En in de finale van de tweede etappe verpestten we het ook een beetje, dus vandaag moesten we het goed doen.”

Pidcock viel vroeg op de slotklim al aan, zag vervolgens een groepje terugkomen en maakte het daarna af met een verschroeiende versnelling in de laatste honderden meters. “Ik ging aan en dacht de finish te zien. Maar daar was het nog linksaf, ik moest nog iets van zeventig meter. Ik dacht dat ze bijna kwamen, ik weet niet hoeveel ik overhield. Maar in zo’n situatie ga je gewoon vol gas, wat er ook gebeurt.”

Pidcock won niet alleen de rit, hij is ook de nieuwe leider in het klassement. Zondag eindigt de Volta ao Algarve met een individuele tijdrit van 24,4 kilometer. Wat is het plan van de INEOS Grenadiers-renner? “Morgen is een tijdrit, dus er valt niet veel te plannen. Het is ook dan gewoon vol gas.”

