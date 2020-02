Tom Leezer verlost van rugklachten, begint seizoen in Ruta del Sol dinsdag 18 februari 2020 om 16:01

Tom Leezer moest zijn seizoensdebuut uitstellen wegens rugklachten, maar de 34-jarige renner van Jumbo-Visma is weer klaar om te koersen. Leezer maakt namelijk deel uit van de selectie voor de Ruta del Sol, die aankomende woensdag begint in Alhaurín de la Torre.

Leezer zou eerder al deelnemen aan de Tour Down Under, maar de Nederlander liep door rugproblemen een trainingsachterstand op. Leezer werd in extremis vervangen door Timo Roosen, maar een kleine maand later is de ervaren helper weer fit genoeg om uit te komen voor Jumbo-Visma.

“Het is een zware wedstrijd voor Tom, maar het is een goede koers om wedstrijdritme op te doen”, zo vertelt ploegleider Frans Maassen, die verder rekent op twee klassementsrenners: Antwan Tolhoek en Chris Harper. “Met Antwan en Chris hebben we twee jonge, sterke klimmers die voor eigen kans gaan in de bergetappes.”

“Daarnaast is er de vrijheid om in ontsnappingen mee te springen”, aldus de ex-renner. De selectie bestaat verder uit Bert-Jan Lindeman, Lennard Hofstede, Paul Martens en Taco van der Hoorn. Steven Kruijswijk – de nummer drie van vorig jaar – is dit keer niet van de partij.

Selectie Jumbo-Visma voor de Ruta del Sol (19-23 februari)

Antwan Tolhoek

Bert-Jan Lindeman

Lennard Hofstede

Chris Harper

Tom Leezer

Paul Martens

Taco van der Hoorn