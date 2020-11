Tom-Jelte Slagter (31) hangt zijn fiets aan de haak

Tom-Jelte Slagter zet na tien profseizoenen een punt achter zijn carrière. Er waren mogelijkheden om door te gaan, maar hij vindt het nu tijd om het leven over een andere boeg te gooien: hij gaat aan de slag als vertegenwoordiger van de landbouwmachines van John Deere.

Slagter bevestigt zijn afscheid van de profwielersport in Dagblad van het Noorden. “Wielrennen was een groot deel van mijn leven, maar het is nooit mijn héle leven geweest.” In zijn tien jaar in het peloton koerste de heuvelspecialist achtereenvolgens voor Rabobank, Garmin, dat overging naar Cannondale, Dimension Data en B&B Hotels-Vital Concept. Bij de Franse ploeg was hij aan zijn eerste jaar bezig.

De beslissing om te stoppen kwam vrij plotseling. De 31-jarige kon nog wel een vervolg breien aan zijn wielercarrière, maar toen hij in september een advertentie voorbij zag komen voor een vertegenwoordiger van onder meer de landbouwmachines van John Deere, nam hij contact op. “Ik was altijd gek van John Deere, absoluut de nummer één voor mij. Als het in die vacature over een Fendt of een New Holland was gegaan, had ik niet eens contact opgenomen.”

Slagter werd aangenomen en begint op 1 januari, een dag nadat zijn wielercontract afloopt, aan zijn nieuwe loopbaan. “Ik heb altijd liefde voor de sport gehad. En nog. Het is niet zo dat ik het beu ben. Maar ik heb er ook altijd veel dingen omheen gedaan.”

Tour Down Under

Slagter kroonde zich in 2010 tot Nederlands kampioen bij de beloften. In een sprint versloeg hij Sinkeldam, met wie hij samen voorop was geraakt. Bij de profs behaalde hij in de jaren daarna acht zeges. In 2013 zette hij de Tour Down Under achter zijn naam, nadat hij daar ook een rit won. Een jaar later won hij twee etappes in Parijs-Nice. In Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Canadese eendagswedstrijden reed hij verschillende keren naar de top tien.