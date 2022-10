Tom Gloag twaalfde in Gran Piemonte: “Uitzonderlijk sterk gereden”

Tom Gloag liet zich nadrukkelijk zien in Gran Piemonte. Op de scherprechter van de dag, de Pilonetto, zat de jonge Brit goed van voren waardoor hij mee zat met de kopgroep, die uiteindelijk voor de overwinnig streed. Gloag sprintte hier naar een twaalfde plaats. Ploegleider Frans Maassen is dan ook lovend over de jonge Brit.

“Hij heeft uitzonderlijk sterk gereden deze drie wedstrijden. Het is jammer dat er iemand in de finale tegen zijn derailleur aanreed, want anders had er nog meer ingezeten. Tom hebben we goed gescout en ik weet zeker dat we nog veel van hem gaan zien”, aldus Maassen.

Zonder pech had er voor de 21-jarige stagiair, die volgend jaar prof wordt bij de Nederlandse formatie, dus misschien nog wel meer in gezeten. Gloag kent sowieso al een bijzonder sterk debuut bij de profs. Eerder deze week werd hij namelijk ook al twaalfde in Tre Valli Varesine en vorige week werd hij zeventiende in de Giro dell’Emilia.

Geen Kooij in finale

Sprinter Olav Kooij kon geen potten breken in de finale. Maassen zag de Nederlander lossen op de Pilonetto. “Op de klim ontplofte de koers. We hadden afgesproken dat Tom daar met de besten zou proberen te blijven zitten en dat deed hij ook goed. De rest bleef bij Olav. Helaas werd de groep vooraan steeds groter, met meer ploegen die wilden rijden.”

Pogingen om Kooij terug te brengen waren tevergeefs. “In de afdaling kwamen we met Olav nog in een mooi gezelschap terecht en hebben we er alles aan gedaan om terug te komen in de eerste groep. Het gat was twee minuten en we reden het dicht tot op ruim dertig seconden. Het lukte helaas net niet”, besluit Maassen.