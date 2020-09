Tom Dumoulin ziet kansen in tijdrit: “Liever zevende dan negende in het klassement” vrijdag 18 september 2020 om 18:36

Tom Dumoulin kijkt uit naar de tijdrit naar La Planche des Belles Filles. De schaduwkopman van Jumbo-Visma staat momenteel negende in het klassement en kan bij een sterke prestatie nog plaatsen klimmen. “Zevende of negende maakt mij niet veel uit, maar als je toch zevende kunt worden, dan liever zevende dan negende”, tekent het AD op uit de mond van Dumoulin.

De Limburger heeft in het klassement twee renners binnen anderhalve minuut voor hem staan. Rigoberto Urán staat 1.19 minuut voor Dumoulin en Adam Yates 1.29 minuut. “Het zou leuk zijn als ik nog iemand kan inhalen. Ik ga gewoon volle vak”, zegt de coureur van Jumbo-Visma, die zich niet uitlaat over een eventuele fietswissel voor de slotklim. “Daar heb ik over nagedacht, maar ga ik nog niet vertellen.”

In de negentiende rit was het Søren Kragh Andersen die voor de tweede keer deze Tour won. Dumoulin gunt het zijn oud-ploeggenoot van Team Sunweb. “Van alle renners die vandaag konden winnen, gun ik het hem wel het meest, denk ik. We waren altijd fijne teamgenoten. Ik wist al dat het een krachtpatser was. Vorig jaar kwam het er niet helemaal uit, maar dit jaar begint hij goed te rijden. Mooi voor hem en voor de ploeg. Ik ben blij voor ze.”

Jumbo-Visma liet in de finale de kopgroep met Kragh Andersen gaan. “Wij waren blij dat een groep vooruit was. De finale was echt niet massasprint-waardig”, aldus Dumoulin na afloop.