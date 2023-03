Tom Dumoulin wordt ambassadeur van Na-Girocriterium in Maastricht

Tom Dumoulin wordt de nieuwe ambassadeur van de RSM-Wealer-Ronde, een Na-Girocriterium in Maastricht. Dumoulin komt zelf uit Maastricht en heeft de wedstrijd ook al een aantal keer gereden. Meer zelfs, de Nederlander won de koers driemaal.

‘De organisatie van de huidige RSM-Wealer-Ronde wist dat Tom nog graag in de wielerwereld actief wilde blijven, dat was voor hun de aanleiding hem te benaderen. Voorzitter Raoul van Dort is vervolgens met Tom in gesprek gegaan om te kijken of hij zijn naam wilde verbinden aan de Profronde Maastricht, en welke rol het beste bij hem past”, laat de organisatie weten in een persbericht.

Het is nog niet bekend welke rol Dumoulin exact zal vervullen. De oud-winnaar van de Ronde van Italië is momenteel nog in gesprek met de organisatie. Het criterium wordt op vrijdag 2 juni, de eerste vrijdag na de Giro d’Italia gereden.