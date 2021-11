Tom Dumoulin voor zevende keer Limburgs wielrenner van het jaar

Tom Dumoulin is door de Club24 uitgeroepen tot Limburgs wielrenner van het jaar. De Maastrichtenaar veroverde dit jaar de zilveren olympische medaille op de tijdrit, terwijl hij in deze discipline ook Nederlands kampioen werd. Hij bleef in de verkiezing Mike Teunissen en Milan Vader voor. Dumoulin is nu net als de recordhouders Frans Maassen en Bart Brentjens zeven keer uitgeroepen tot Limburgs beste wielrenner.

Bij de vrouwen kreeg Sabrina Stultiens meer stemmen dan Pien Limpens en Sophie van Berswordt. De Meijelse eindigde als vierde in de Classica San Sebastian en zesde bij het NK op de Vamberg. Voor de tweede maal op rij is Stultiens nu uitgeroepen tot beste wielrenster van Limburg.

Scarlett Souren werd gekozen tot Renner van de Toekomst voor Lars Rouffaer en Luuk Herben. De junior uit Meerssen schreef meerdere koersen op haar naam en werd derde op het NK tijdrijden en zesde bij het NK op de weg.