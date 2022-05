Tom Dumoulin verliest vier seconden in openingsrit Giro: “Prima voor mij”

Mathieu van der Poel zorgde vrijdagmiddag voor een Nederlandse feestje in de Giro d’Italia 2022. De 27-jarige coureur van Alpecin-Fenix won de Hongaarse openingsrit in Visegrád, maar ook Wilco Kelderman (vijfde) en Bauke Mollema (zevende) waren op de afspraak. Dat was tevens voor Tom Dumoulin het geval: hij eindigde op plek 25.

Na afloop deed de kopman van Jumbo-Visma zijn verhaal bij Eurosport. “Het was een saaie, langzame rit. Met – zoals verwacht – een heftige finale. Op de slotklim schommelde ik rond plek dertig. Voor mij is dat prima. Wel mooi voor Mathieu dat hij hier vandaag wint. Onderweg spraken we nog even. Toen zeiden we nog dat hij vandaag het roze zou pakken en dat ik dat dan morgen doe”, lacht Dumoulin.

De winnaar van de Giro d’Italia 2017 was de eerste renner van Jumbo-Visma in de uitslag, al waren Sam Oomen (31ste) en Tobias Foss (33ste) niet ver weg. Alle drie verloren ze vier seconden op Van der Poel; ook klassementsrenners Pello Bilbao, Kelderman en Richard Carapaz werden in die tijd gegeven. De Jumbo-Visma-kopmannen hielden de schade zodoende beperkt. Zaterdag wacht een individuele tijdrit van 9,2 kilometer.