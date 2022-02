Tom Dumoulin verliest vijf minuten in bergrit UAE Tour: “Behoorlijke domper”

Tom Dumoulin verloor in de eerste bergetappe van de UAE Tour meer dan vijf minuten op de favorieten voor de eindzege. De kopman van Jumbo-Visma, die dinsdag nog derde werd in de individuele tijdrit, moest vroeg lossen op Jebel Jais. “Dit is een behoorlijke domper”, reageert ploegleider Frans Maassen.

Al vroeg op de klim trok Dumoulin grimassen en het duurde niet lang vooraleer hij moest lossen uit het peloton. Uiteindelijk finishte hij als 48ste in een groep die op 5.04 minuut van ritwinnaar Tadej Pogačar over de finish kwam.

“We hadden er alle vertrouwen in dat Tom met de besten mee zou gaan, maar hij had de benen niet vandaag. Zeker na de etappe van gisteren hadden we dit niet aan zien komen”, geeft Maassen aan. Door het tijdverlies is Dumoulin in het klassement weggezakt naar de 43ste plaats.

Bij afwezigheid van de Limburger, kreeg Chris Harper de kans om zich te tonen. “Hij was wat onstuimig en deed twee aanvallen die hij beter niet had kunnen doen. Met de benen die hij had, had hij zeker bij de beste twintig kunnen eindigen”, vindt de ploegleider. De Australiër werd uiteindelijk 28ste op 48 seconden van Pogačar. In het algemeen klassement is Harper 24ste op 1.20 minuut.