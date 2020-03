Tom Dumoulin traint op de Teide: “Ik begin me weer beter te voelen”

Waar veel wielrenners moeten improviseren na de afgelasting van de Italiaanse voorjaarskoersen, verblijft Tom Dumoulin al meer dan een week op de bekende trainingsvulkaan El Teide. “Ik begin me weer beter te voelen”, zo vertelt de ronderenner van Jumbo-Visma via social media.

Dumoulin besloot eind februari het vliegtuig te pakken naar het Spaanse eiland Tenerife voor een ruim twee weken durende hoogtestage op de Teide. We zijn inmiddels ruim een week verder en de Nederlander laat via Twitter weten zich steeds beter te voelen na darmklachten.

De Girowinnaar van 2017 had een tijdje last van parasieten in zijn darmen, waardoor hij moest passen voor de Ronde van Valencia. De renner zou aanvankelijk zijn seizoen beginnen in Spanje, maar Dumoulin moet nog altijd zijn eerste koerskilometers afwerken in het tenue van Jumbo-Visma.

Dumoulin hoopt dat de komende wedstrijden doorgaan, nu ook Europa wordt geteisterd door het coronavirus. De 29-jarige coureur liet bij zijn aankomst op het vliegveld van Tenerife weten niet bang te zijn voor het virus.

I’m training at Teide at the moment. Starting to feel better again, and crossing my fingers for the races to continue later this spring with all the corona stress going on in Europe 🧐 pic.twitter.com/UhUinpvhZL

— Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) March 8, 2020