Tom Dumoulin verblijft op Tenerife voor hoogtestage donderdag 27 februari 2020 om 20:42

Het herstel van Tom Dumoulin verloopt voorspoedig. De renner van Jumbo-Visma is vandaag gearriveerd op het Spaanse eiland Tenerife voor een ruim twee weken durende hoogtestage. “Ik heb de laatste weken eindelijk goed kunnen trainen en voel me sterk genoeg voor een hoogtestage”, zo vertelt hij aan het AD.

De Nederlandse krant sprak Dumoulin kort op het vliegveld van Tenerife. De ronderenner is inmiddels hersteld van zijn darmklachten. Dumoulin had een tijdje last van parasieten in zijn darmen, waardoor hij moest passen voor de Ronde van Valencia. De renner zou aanvankelijk zijn seizoen beginnen in Spanje.

Dumoulin en Jumbo-Visma besloten vervolgens om een eerder geplande hoogtestage, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo van zijn programma te halen. Nu is de Girowinnaar van 2017 echter weer fit genoeg om een hoogtestage in te lassen. Hij zal de komende tweeënhalve week vertoeven op de bekende trainingsvulkaan El Teide.

Niet bang voor het coronavirus

Het Spaanse eiland Tenerife is de laatste dagen ook in de ban van het coronavirus, na de uitbraak van het virus in een hotel in het plaatsje Adeje. Uit voorzorg hebben de Spaanse autoriteiten het hotel, met de naam H10 Costa Adeje Palace, afgesloten van de buitenwereld. Dit betekent dat 23 Nederlanders en 110 Belgen op dit moment in quarantaine zitten.

Dumoulin is echter niet bang voor zijn gezondheid, zo vertelt hij bij aankomst. “Vroeg of laat zal dat virus ook in Nederland komen. Het is nu al dichtbij Maastricht. Ik was alleen bang dat ik misschien niet meer weg zou komen als ze het eiland op slot doen”, aldus Dumoulin, die zich op de Teide hoopt voor te bereiden op de komende wedstrijden.

Het is nog niet bekend wanneer Dumoulin weer een rugnummer zal opspelden. “Dat zullen we na deze stage beslissen. Ik ben vooral blij dat ik hiermee kan beginnen, een hoogtestage is van groot belang.”