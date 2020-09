Tom Dumoulin tiende op WK tijdrijden: “Reed een heel slechte tijdrit” vrijdag 25 september 2020 om 17:01

Tom Dumoulin heeft zijn rol als een van de favorieten op het WK tijdrijden in Imola niet om kunnen zetten in een medaille. De Nederlandse troef eindigde na ruim 31 kilometer als tiende, op 1.14 minuut van de nieuwe wereldkampioen Filippo Ganna. “Ik had na vijf minuten door dat het hem niet ging worden. Ik heb nog gevochten, maar het was niets”, stelt Dumoulin.

“Ik reed een heel slechte tijdrit”, is Dumoulin duidelijk tegen de NOS. Het zat de coureur van Jumbo-Visma niet mee, want bij het opdraaien van het circuit in Imola viel hij bijna (zie video onder) van zijn fiets bij het aansnijden van een bocht. “Mijn schakelsysteem hield er mee op in de laatste tien kilometer en toen kwam dat bochtje… Als het moet ben ik best een kunstenaar op de fiets, dus ik hield hem gelukkig”, kan hij nog lachen.

“Mijn achterwiel sloeg even onder mijn vandaan. Dat was even schrikken, maar uiteindelijk sta ik hier zonder kleerscheuren”, beschrijft hij het incident later nog.

‘Tot het tussenpunt reed ik over mijn grens’

“Ik sta hier, maar niet met het gehoopte resultaat. Het is een klote dag. Dat is niet leuk, maar dat hoort er ook bij. Dan kan je niet meer doen dan volle bak naar de finish rijden. Het heeft ook geen zin om dan gas terug te nemen, dan hoef je niet te starten. Maar het is wel klote als je voelt dat het hem niet gaat worden”, zegt Dumoulin.

De wereldkampioen tijdrijden van Bergen verloor de meeste tijd in het tweede deel van de tijdrit. “Tot het tussenpunt heb ik over mijn grens gereden. Met de tegenwind wist ik dat ik het daar moest doen. Ik ga volle bak naar het tussenpunt, dacht ik, en dan hoopte ik dat er nog iets in de tank zat voor het tweede gedeelte. Dat was tegen beter weten in”, aldus de Limburger.

‘Dit is geen graadmeter voor zondag’

Dumoulin weet niet wat zijn prestatie van vandaag zegt over de wegwedstrijd van zondag. “We gaan het gewoon zien”, zegt hij bij de schrijvende pers. “Vandaag is teleurstellend voor mij. Ik voelde mij de afgelopen dagen beter dan vandaag. Dat is wat een grote ronde als de Tour nu eenmaal met je doet. De ene dag voel je je beter dan een andere dag. Dat kan ook weer omslaan voor zondag.”

“Uiteindelijk zegt dit resultaat niet van hoe ik zondag in de wegwedstrijd voor de dag kom”, weet Dumoulin. “Ik heb ook tijdritten gewonnen en een paar dagen later slecht in wegwedstrijd gepresteerd. Andersom is het ook voorgekomen. Dit is geen graadmeter voor zondag.”