Tom Dumoulin tevreden na laatste bergrit: “Het gaat steeds beter” vrijdag 18 september 2020 om 09:20

Tom Dumoulin wist gisteren de laatste bergrit in de Tour de France tot een goed einde te brengen. De renner van Jumbo-Visma kwam als tiende over de streep en staat nog altijd negende in het klassement. “Het was een goede dag voor ons, we zijn weer een dag dichter bij Parijs”, zo vertelde hij na de finish.

Zijn ploeggenoot Primož Roglič maakte een sterke indruk in de Alpenrit naar La Roche-sur-Foron en lijkt op weg naar zijn eerste eindzege in de Ronde van Frankrijk. “Nu is het aan Primož. Hij moet er daar (doelt op de individuele tijdrit naar La Planche des Belles Filles, red.) voor zorgen dat we het geel mee naar Parijs kunnen nemen”, zo citeert het AD.

Dumoulin had na de finish nog lovende woorden over voor zijn ploegmaat Wout van Aert, die als derde wist te finishen in La Roche-sur-Foron en zo nog belangrijke bonificatieseconden wist weg te snoepen. “Wout was weer ongelofelijk sterk. We wisten dat Primož ook kan sprinten voor die derde plek, maar het leek ons veiliger om Wout dat te laten doen. Die kan alles, wat je hem ook vraagt.”

Over de tijdrit: “Vertrouwen dat ik een goede prestatie kan neerzetten”

Dumoulin kijkt reikhalzend uit naar de tijdrit van zaterdag. “Ik heb er vertrouwen in dat ik daar een goede prestatie kan neerzetten. Ik ben niet in supervorm aan deze Tour begonnen, maar het gaat wel steeds beter. Dat is een goed teken. Het is lang geleden dat ik een tijdrit heb gereden, maar ik ben zeer gemotiveerd. Wie weet wat er mogelijk is.”

De Girowinnaar van 2017 volgt na achttien etappes op meer dan zeven minuten van zijn ploegmaat Roglič, maar kan wellicht nog twee plaatsjes stijgen in het klassement. Dumoulin zal dan wel bijna anderhalve minuut moeten goedmaken op Rigoberto Urán en Adam Yates, de nummers acht en zeven in het klassement. Beide renners verloren gisteren echter behoorlijk veel tijd.