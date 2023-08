Tom Dumoulin stellig: “Mathieu van der Poel wordt wereldkampioen”

Tom Domoulin is ervan overtuigd dat Mathieu van der Poel zondagnamiddag wereldkampioen wordt in Glasgow. De Nederlandse oud-renner vertelde dat bij de NOS nadat Van der Poel een interview gaf voor de start.

“Ik vind hem superfit ogen. Hij gaat winnen vandaag”, vertelde Dumoulin zeer stellig. “Ik ga het hier gewoon op tafel leggen, hij gaat winnen vandaag.” Van der Poel zelf was minder uitgesproken over zijn eigen kansen voor de start. Aan WielerFlits vertelde hij dat hij nog een aantal vraagtekens had: “Hoe ik mij voel? Ik heb goed geslapen, maar voor mij is het toch nog een beetje een vraagteken. Ik hoop goed te zijn.”

Mathieu van der Poel met vraagtekens voor het WK: “Kan op een raar moment ineens gebeurd zijn” Lees ook:

WK wielrennen 2023: Voorbeschouwing wegwedstrijd elite mannen – Titanenstrijd in grillig Glasgow Lees ook: